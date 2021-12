Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211216 - 1491 Frankfurt-Eschersheim: Radfahrer gestürzt

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Nachmittag (15. Dezember 2021) stürzte ein 75 Jahre alter Radfahrer in Eschersheim und verletzte sich dabei schwer. Er kam anschließend in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand war der 75-jährige Mann mit seinem Fahrrad gegen etwa 13 Uhr auf der Zehnmorgenstraße in Fahrtrichtung Anne-Frank-Straße unterwegs und kam aus Richtung Nußzeil gefahren. In Höhe einer Schule stürzte der Senior, als er von einem seitlich auf der Fahrbahn befindlichen Sonderfahrstreifen für Radfahrer nach rechts auf den Bürgersteig wechseln wollte. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle, als er mit dem Rad gegen einen Bordstein stieß. Eine Zeugin leistete vor Ort Erste Hilfe. Ein Rettungswagen verbrachte den schwerverletzten 75-Jährigen zur medizinische Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache und dem genauen Unfallhergang dauern an.

