Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211215 - 1489 Frankfurt-Sachsenhausen: Mit Haschisch in der Tasche festgenommen

Frankfurt (ots)

(fue) Über den Polizeinotruf ging am Dienstag, den 14. Dezember 2021, gegen 17.20 Uhr, ein Anruf ein, wonach sich zwei männliche Personen unberechtigt Zugang in eine Altenwohnanlage in der Mörfelder Landstraße verschafft hätten.

Bei der sich anschließenden Nachschau konnten die Beamten im Treppenhaus Marihuanageruch feststellen. Kurz danach versuchte eine Person, das Gebäude durch den Haupteingang zu verlassen. Auf diese Person passte die zuvor abgegebene Beschreibung. Bei der sich anschließenden Kontrolle des 19-jährigen Frankfurters konnten bei ihm 150 Gramm Haschisch, Verpackungsmaterial, eine Feinwaage und ein Smartphone aufgefunden und sichergestellt werden. Eine weitere Person konnte nicht mehr festgestellt werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

