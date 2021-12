Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211214 - 1487 Frankfurt-Seckbach: Exhibitionist zeigt sich vor 15-Jähriger - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Mittag (13. Dezember 2021) hat sich ein Mann nahe des Huthparkes einem 15-jährigen Mädchen in schamverletzender Weise gezeigt und ergriff anschließend die Flucht. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen.

Gegen 12.10 Uhr war die 15-Jährige zu Fuß von der Schule auf dem Weg nach Hause. Hierbei ging sie durch die Arolser Straße in Richtung Huthpark. Kurz bevor sie an der Grünanlage ankam, sprang plötzlich ein Mann hinter ihr aus dem Gebüsch und rief laut "Buuuuh!". Als sie sich zu ihm umdrehte, erblickte sie einen Unbekannten, welcher mit einem weißen Bademantel bekleidet war. Er öffnete anschließend sein Kleidungsstück und zeigte sich ihr in schamverletzender Weise. Danach ergriff er zu Fuß die Flucht über den Huthpark in Richtung Atzelberg. Die Jugendliche rannte sofort zurück zur Schule und berichtete über den Vorfall, woraufhin unmittelbar die Polizei alarmiert wurde. Eine durch die Polizeistreife sofort durchgeführte Nahbereichsfahndung führte leider nicht zum Erfolg.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 1,85 m groß, ca. 50 Jahre alt, etwas stämmiger, soll eine Glatze haben und mit einem weißen Bademantel bekleidet gewesen sein.

Wer kann Angaben zu der Tat und/oder dem Täter machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755-51399 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Ermittlungen dauern an.

