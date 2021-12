Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211214 - 1485 Frankfurt-Gallus: Raubstraftat

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 76-jährige Frankfurterin befand sich am Montag, den 13. Dezember 2021, gegen 19.40 Uhr, auf dem Bürgersteig der Flörsheimer Straße, in Höhe des Anwesens Nummer 12. Dabei führte die Frau eine Plastikeinkaufstüte mit sich. Plötzlich erschien eine bislang unbekannte weibliche Person und riss an der Tasche. Dies geschah so heftig, dass die Geschädigte rückwärts zu Boden stürzte. Mit der Beute flüchtete die Frau in unbekannte Richtung. In der Tüte befanden sich neben persönlichen Unterlagen auch noch etwa 350 EUR Bargeld.

Die Täterin wird beschrieben als etwa 30 Jahre alt und ca. 160 cm groß. Orientalisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer dunkelroten Jacke.

