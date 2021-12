Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211213 - 1482 Frankfurt-Innenstadt: Festnahme nach Taschendiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 12. Dezember 2021, gegen 17.00 Uhr, fiel einer Zivilstreife des 1. Polizeirevieres auf dem Weihnachtsmarkt ein junger Mann auf, der sich in Manier eines Taschendiebes nach Tatgelegenheiten umsah. Nachdem sich auf dem Weihnachtsmarkt für ihn jedoch keine Tatgelegenheit ergab, lief er weiter zur Konstablerwache, wo er in der B-Ebene einige Personen einer Reisegruppe antanzte. Aber auch hier ergab sich für ihn keine Gelegenheit zum Diebstahl. Gegen 18.00 Uhr fiel sein Augenmerk in der C-Ebene auf eine 82-jährige Frankfurterin, die dort gerade aus der U-Bahn ausgestiegen war. Er folgte der Frau auf die Rolltreppe, stellte sich dicht hinter sie und öffnete den Reißverschluss ihrer Handtasche. Daraus entnahm er die Geldbörse und entfernte sich schnell von der Geschädigten. Nun erfolgte die Festnahme des 17-Jährigen. Der junge Mann wurde zum Revier verbracht, der Geschädigten konnte die Geldbörse wieder ausgehändigt werden.

