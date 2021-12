Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211215 - 1490 Frankfurt-Bockenheim/Ginnheim: Alkoholisierter Autofahrer versucht sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen

Frankfurt (ots)

(em) In der vergangenen Nacht (14.-15.12.2021) hat die Frankfurter Polizei im Bereich der Rosa-Luxemburg-Straße Verkehrskontrollen zur Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr durchgeführt. Im Zuge dessen versuchte ein 39-jähriger Autofahrer sich der Kontrolle zu entziehen; ohne Erfolg.

Ab 23.30 Uhr haben Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des 14. Polizeireviers im Bereich der Rosa-Luxemburg-Straße in Höhe der Straße Am Ginnheimer Wäldchen Verkehrskontrollen zur Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr durchgeführt. Gegen 00.40 Uhr fuhr ein 39-jähriger Mann mit einem VW Touran in die Kontrollstelle. Das Auto wies im Frontbereich erhebliche Unfallschäden auf. Statt den Anhaltesignalen der Beamten nachzukommen, fuhr er mit seinem Pkw weiter. Sofort nahm eine Polizeistreife die Verfolgung auf; mit Erfolg. Nur wenige Meter weiter hielt der 39-Jährige am Fahrbahnrand an. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von etwa 2,3 Promille. Für den Mann war die Fahrt damit beendet. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass der Frontschaden an dem Fahrzeug mutmaßlich durch einen Unfall in der Frauenlobstraße entstanden ist. Dort fanden die Polizisten ein umgefahrenes Verkehrsschild, eine erheblich beschädigte Straßenlaterne sowie Autoteile des VW Touran vor. Letztere stellten sie sicher.

Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder entlassen. Den Heimweg durfte er jedoch zu Fuß antreten: Das Auto sowie der Führerschein des 39-Jährigen beschlagnahmte die Frankfurter Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

