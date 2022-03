Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Betrüger gab sich als ukrainischer Flüchtling aus und erbittet Geld an der Haustür

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 08.45 Uhr, klingelte ein Mann an mehreren Häusern in der Albert-Schweizer-Straße. Er gab sich als ukrainischer Flüchtling aus und fragte nach Bargeld. Da dies einer Anwohnerin im Nachhinein seltsam vor kam, verhielt sie sich genau richtig und informierte die örtliche Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten den Täter noch in der Straße antreffen. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen 51-Jährigen aus Hasbergen handelte. Er wurde für eine erkennungsdienstliche Behandlung mit auf das Kommissariat genommen. Sollten sich in den letzten Tagen ähnliche Sachverhalte im Raum Georgsmarienhütte zugetragen haben, bittet die Polizei diese unter 05401/879500 zu melden.

