Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: EG Dynamo ermittelt mutmaßliche Hehler

Stuttgart (ots)

Umfangreiche Ermittlungen der EG Dynamo, einer eigens zur Aufklärung von Fahrraddiebstählen eingerichteten Ermittlungsgruppe, führten auf die Spur von mehreren Hehlern aus Stuttgart. Bereits im Mai 2021 (siehe auch https://t1p.de/bytv) ermittelten die Beamten einen 34 Jahre alten Tatverdächtigen, der eine Vielzahl von Zweirädern gestohlen und weiterverkauft haben soll. Die Zahl der seit Oktober 2020 begangenen Diebstähle konkretisierte sich im Laufe der Ermittlungen auf 13 Pedelecs und hochwertige Fahrräder mit einem Gesamtwert von knapp 28.000 Euro. Nun kamen die Ermittler auch auf die Spur von drei mutmaßlichen Hehlern im Alter von 34, 35 und 39 Jahren, die nur wenige Tage nach den entsprechenden Diebstählen Fahrräder erworben haben sollen. Bei den am Mittwochmorgen (19.01.2022) stattgefundenen Durchsuchungen in Stuttgart-Ost und Plieningen fanden die Beamten ein im Rahmen der Diebeszüge entwendetes Pedelec, Kaufverträge, Betäubungsmittel sowie auch gefälschte Impfpässe und diverse Stichwaffen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten die Männer auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

