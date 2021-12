Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mutter und Tochter ins Gesicht geschlagen - Anzeige und Platzverweis durch die Bundespolizei

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Am Freitag (17. Dezember) schlug ein 27-jähriger Mann am Kölner Hauptbahnhof zwei Frauen mit der Faust ins Gesicht. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung eskalierte die Situation - die Bundespolizei fertigte eine Strafanzeige und sprach einen Platzverweis aus.

Mit Gewalt erst gegen die Mutter, dann gegen die Tochter: Am Freitagvormittag (17.12.2021) gegen 09:30 Uhr kontrollierte die Bundespolizei drei Personen nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Kölner Hauptbahnhof. Nach Aussage zweier Frauen seien sie in der E-Passage zunächst im Vorbeigehen abfällig beschimpft worden. Im Zuge der sich daraus entwickelten lautstarken verbalen Auseinandersetzung schlug der 27-jährige Tatverdächtige erst der Mutter (42) und anschließend der erst 17-jährigen Tochter mit der Faust ins Gesicht. Obgleich durch den Angriff glücklicherweise keine sichtbaren Verletzungen entstanden sind, stellten beide Frauen Strafantrag. Die Bundespolizei sicherte die Videoaufzeichnung der Tathandlung und fertigte eine Strafanzeige wegen "Körperverletzung". Nach Abschluss aller strafprozessualen Maßnahmen entließen sie den Kölner mit einem Platzverweis für den Hauptbahnhof aus den Diensträumen der Bundespolizei.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell