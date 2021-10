Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Fußgängerin angefahren

Freiburg (ots)

March- Am Donnerstag, 30.09.2021, gegen 11:00 Uhr, übersah eine 85-jährige PKW- Fahrerin beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Hauptstraße in der March eine 86-jährige Fußgängerin, wodurch diese zu Boden stürzte. Die Frau erlitt ein Beckenbruch und kam stationär in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell