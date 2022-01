Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Werkzeuge von Baustelle gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch (19.01.2022) Werkzeuge von einer Baustelle an der Kelterstraße gestohlen. Die Täter gelangten in der Zeit von 18.00 Uhr bis 07.00 Uhr auf bislang unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus, in dem zurzeit mehrere Wohnungen saniert werden. Aus dem Baustellenbereich stahlen sie verschiedene Werkzeuge wie Akkuschrauber und Stichsägen im Wert mehreren Tausend Euro. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

