Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb-Duo geht in Haft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Ein Zeuge entdeckte am Montag, 30.08.2021, zwei gemeinsam agierende Ladendiebe und hielt sie fest. Das Duo ging in Untersuchungshaft.

In einem Baumarkt an der Finkenstraße fielen dem Filialleiter gegen 13:00 Uhr zwei Kunden auf, die sich verdächtig umschauten. Er behielt das Duo im Blick und beobachtete, wie ein Mann dem anderen Mann Ware aus einem Regal reichte. Nachdem die Ware unter der Jacke versteckt worden war, trennte sich das Duo und ging Richtung Ausgang. Der Beobachter sprach die Verdächtigen an und rief die Polizei.

Bei dem 51-jährigen polizeibekannten Täter fanden sich im Rucksack Werkzeuge im Wert von circa 84 Euro. In seiner Hosentasche trug er ein Teppichmesser. Bei dem 42-jährigen Mittäter befand sich unter der Kleidung Diebesgut im Wert von circa 195 Euro. Die Beute verblieb im Geschäft.

Die Polizisten nahmen die Tatverdächtigen ohne festen Wohnsitz fest. Kriminalbeamte führten das Duo dem Richter vor, der Untersuchungshaft anordnete.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell