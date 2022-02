Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende 18.-20.02.2022

Varel (ots)

Verkehrsunfallfluchten Am 19.02.2022, gegen 11:15 Uhr, kam es in Butjadingen, auf der Straße "Zum alten Bahnhof" (K323), etwa 500 Meter vor der Ortsausfahrt "Tossens" zu einem Verkehrsunfall. Zu dieser Zeit befuhr ein 30-Jähriger die o.g. Straße in östliche Richtung mit seinem VW Tiguan. Im Begegnungsverkehr kam es sodann zu einer Berührung der Außenspiegel mit einem weiteren Pkw. Hierdurch wurde zumindest der Außenspiegel des VW beschädigt. Der Unfallgegner entfernte sich durch starkes Beschleunigen seines dunklen Pkw in Richtung Tossens, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Verkehrsunfall wurde im Nachgang bei der Polizei Varel angezeigt. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Bereits am 16.02.2022, zwischen 19:15 Uhr und 20:00 Uhr, ereignete sich eine weitere Verkehrsunfallflucht in Varel. Auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes in der Hafenstraße touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten Audi A4. Sachschaden entstand am vorderen Stoßfänger. Auch in diesem Fall entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. In beiden Fällen bittet die Polizei Varel um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 04451/923-0. Ruhestörung und Sachbeschädigung an Pkw in Varel Zunächst erhielt die hiesige Polizeidienststelle am 20.02.2022, gegen 03:45 Uhr, Kenntnis von einer Ruhestörung in der Neumühlenstraße in Varel. Dort stritten sich zwei Brüder auf offener Straße vor einer Bar. Im Zuge des polizeilichen Einsatzes konnten beide Männer in der Neumühlenstraße angetroffen werden. Während sich der 27-jährige Mann beruhigte, wurde sein 29-jähriger Bruder gegenüber den eingesetzten Beamten verbal aggressiv. Um mögliche Handgreiflichkeiten zwischen den Brüdern zu verhindern, wurde dem älteren Mann ein Platzverweis für die Örtlichkeit ausgesprochen, dem er nur zögerlich nachkam. Eine halbe Stunde später wurde daraufhin die Polizei in die Dangaster Straße gerufen, da es dort zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen sei. Vor Ort trafen die Beamten auf den Geschädigten, aber ebenso auf den jüngeren Mann aus der vorherigen Ruhestörung in der Neumühlenstraße. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der in Rede stehende 29-Jährige erneut auffiel. Dieser trat kurz zuvor auf die Fahrbahn der Dangaster Straße und zwang somit einen unbeteiligten Pkw-Fahrer zum Stehenbleiben. Im Weiteren trat der 29-Jährige gegen die hintere Tür des Pkw und beschädigte diese nicht unerheblich. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte der aus Varel stammende 29-Jährige gestellt werden. Mangels Einsichtigkeit und einer Atemalkoholkonzentration von 1,88 Promille wurde der Aggressor zur Verhinderung weiterer Straftaten dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung an Pkw wurde eingeleitet. Beleidigung und Sachbeschädigung in Zetel In den frühen Morgenstunden des 20.02.2022, etwa gegen 05:41 Uhr, erhielt die hiesige Dienststelle Kenntnis von einem Mann, der in Zetel randalieren solle. Umgehend wurden zwei Funkstreifenwagen in die Dammstraße nach Zetel entsandt. Währenddessen beleidigte der alkoholisierte Mann eine 26-jährige Anwohnerin und beschädigte mutwillig zwei Pflanzenkübel. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung und konnte durch die eingesetzten Funkstreifenwagen nicht mehr angetroffen werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Die Polizei sucht nun nach dem Verursacher, der wie folgt beschrieben wird: - männlich - etwa 27 Jahre alt - ca. 190 cm groß - schmale Statur - kurze blonde Haare - weißes Oberteil - schwarze Lederjacke - Jeans Vermutlich war der Verursacher in Begleitung einer weiteren männlichen Person, die nicht näher beschrieben werden kann. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Varel unter der Telefonnummer 04451/923-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell