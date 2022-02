Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven für das Wochenende 18.-20.02.2022

Wilhelmshaven (ots)

Trunkenheitsfahrt, Verkehrsunfallflucht und Widerstand gg. Polizeibeamte Am Samstag, 19.02.2022, kurz nach 18:00 Uhr wird der Polizei Wilhelmshaven eine Verkehrsunfallflucht von einem Zeugen gemeldet. An der Kreuzung Schaarreihe/Am Wiesenhof sei ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und habe dort mehrere Verkehrszeichen überfahren. Der Pkw sei aber geflüchtet, das Kfz.-Kennzeichen konnte abgelesen werden. Wenige Minuten später ergeht über einen weiteren Zeugen eine neue Meldung bei der Polizei ein, in der dieser Pkw in offensichtlich betrunkener Fahrweise soeben durch die Straße Grashaus gefahren sei. Hier sei er gegen einen Bordstein gefahren und zum Stehen gekommen. Nachdem der Fahrzeugführer vergeblich versucht hatte, rückwärts weiterzufahren, sei er schließlich ausgestiegen und in der Nähe eines Hauseingangs in ein Gebüsch gefallen. Dort konnte er von den eintreffenden Polizeibeamten auch gefunden werden. Der 43 Jahre alte Autofahrer konnte sich kaum auf den Beinen halten und roch deutlich nach Alkohol. Er wurde zur Dienststelle zwecks Durchführung einer Blutentnahme gebracht. Dort wurde er immer aggressiver und schlug und trat nach den Beamten/innen. Unfallflucht durch Radfahrer Am Freitagmorgen, gegen 09:45 Uhr, überholt ein Radfahrer auf der Werftstraße in Wilhelmshaven einen 71 Jahre alten Mofafahrer. Es kommt zur einer Berührung und zum Sturz des Mofafahrers, der dadurch leicht verletzt wird und durch den Rettungsdienst ins Klinikum verbracht werden muss. Der Radfahrer fuhr indes einfach weiter, ohne sich um den Mofafahrer zu kümmern. Nach Angaben einer Zeugin sei er anschl. von der Werftstraße in südliche Richtung nach links in die Rheinstraße abgebogen. Das Fahrrad habe eine helle Farbe gehabt. Weitere Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei unter Tel. 04421-9420 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell