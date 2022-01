Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Nachmeldung zum Wohnungsbrand in Wolgast - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Wolgast (ots)

Wie bereits mitgeteilt wurde, kam es am 16.01.2022 zum Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Robert-Koch-Straße in Wolgast (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5122259).

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei haben einen dringenden Tatverdacht gegen den 27-jährigen deutschen Wohnungsinhaber wegen schwerer Brandstiftung erhärtet.

Der Mann wurde daraufhin gestern Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Im Ergebnis hat dieser dem Antrag auf Untersuchungshaft der Staatsanwaltschaft Stralsund stattgegeben. Der 27-Jährige wurde anschießend einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell