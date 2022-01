Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wohnungsbrand in Wolgast

Wolgast (ots)

Am 16.01.2022, um 00:09 Uhr wurde der Polizei ein Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Wolgast mitgeteilt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die Wohnung in voller Ausdehnung. Die Hausbewohner mussten evakuiert werden. Durch das Feuer wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 EUR. Zum Löschen kamen 48 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Wolgast sowie vier umliegender Feuerwehren zum Einsatz. Die Bewohner des Wohnhauses konnten im Anschluss der Maßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Kriminalpolizei Wolgast hat die Ermittlungen wegen möglicher Brandstiftung gegen den deutschen Wohnungsinhaber aufgenommen.

