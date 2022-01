Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gefährliche Körperverletzung in Waren/Müritz

Waren (ots)

Am Samstag, den 15.01.2022 gegen 21:15 Uhr kam es in Waren/Müritz, in der Gasse zwischen dem Parkplatz Altstadt-Center und der Friedensstraße, zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 18-jähriger deutscher Mann wurde hier von drei bisher unbekannten jungen Männern angegriffen und mittels Fäusten, einer Eisenstange und einem Teleskopschlagstock zusammengeschlagen. Dabei erlitt er leichte Verletzungen am Kopf und am linken Oberschenkel, die im Müritzklinikum Waren medizinisch behandelt werden mussten.

Die Nahbereichsfahndung der Polizei nach den flüchtigen Tätern verlief ergebnislos. Eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wurde aufgenommen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach den Tätern. Wer Hinweise zu den Tätern oder zum Tatablauf geben kann, wendet sich bitte an das Polizeihauptrevier in Waren unter Telefon 03991/ 176-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Hinweise werden auch im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegengenommen.

im Auftrag Raphael Wittek Kriminalrat Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell