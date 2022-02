Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrzeugkontrolle mit Folgen - Polizei leitet diverse Verfahren gegen 31-Jährigen ein

Bockhorn (ots)

Am Freitagmorgen wurde gegen 00.20 Uhr in der Vierstraße in Bockhorn ein PKW VW Lupo festgestellt. An diesem waren zuvor entwendete Kennzeichen angebracht und es war bereits aus vorherigen Einsätzen bekannt, dass dieses Fahrzeug weder versichert, zugelassen noch versteuert ist. Aus dem Fahrzeug stieg eine männliche Person aus, die sich bei Erkennen der Polizeibeamten sofort fußläufig entfernte.

Es konnte jedoch eindeutig ein 31-Jähriger aus Bockhorn erkannt werden, der zudem nicht über eine erforderliche Fahrerlaubnis verfügt.

Das von ihm genutzte Fahrzeug wurde sichergestellt. Im Fahrzeug wurden weitere Hinweise auf seine Identität festgestellt. Ihn erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren. Die Ermittlungen dauern an.

