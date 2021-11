Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Montag kam es an der Geschwister-Scholl-Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Ein 11-Jähriger war gegen 11.30 Uhr auf seinem Fahrrad in Richtung Wilhelm-Leuschner-Straße unterwegs. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem rangierenden Sprinter. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Sprinters stieg kurz aus, setzte seine Fahrt dann allerdings fort, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Der Mann sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

