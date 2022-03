Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Sechs Autos mit Pflasterstein beschädigt

Osnabrück (ots)

An der Wersener Straße auf Höhe der Hausnummer 93 wurden zwischen Dienstagabend (23.30 Uhr) und Mittwochmorgen (09.15 Uhr) insgesamt sechs geparkte Pkws beschädigt. Ein unbekannter Täter versuchte die Seitenscheiben der jeweiligen Fahrzeuge einzuschlagen, was ihm teilweise auch gelang. In mindestens einem Fall entwendete der Täter Bargeld und andere Gegenstände aus einem Wagen. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen oder Geräusche wahrgenommen haben melden sich bitte unter 0541/327-3203 oder -2215

