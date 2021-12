Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit Personenschaden - drei Fahrzeuge beteiligt - Zeitweise Sperrung BAB A 5 Richtung Karlsruhe - Person schwer verletzt - Starke Verkehrsbehinderungen - Erstmeldung

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Stadt Weil am Rhein, BAB 5 Fahrtrichtung Norden km 810

Am 22.12.2021, gegen 16:41 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer über Notruf, dem Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Freiburg, es habe einen Unfall auf der Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe im Bereich der Weil am Rhein gegeben.

Vor Ort wurde festgestellt, dass insgesamt drei Fahrzeuge - im Bereich der Einmündung der BAB A 98 von Rheinfelden her - auf der rechten Fahrspur der BAB A 5 kollidiert waren. Es kam zu einem größeren Trümmerfeld von Fahrzeugteilen.

Nach ersten Erkenntnissen wurde in einem der Fahrzeuge ein Fahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er konnte durch die eingesetzte Feuerwehr aus seinem Pkw gerettet und zur weiteren Behandlung dem Rettungsdienst übergeben werden. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Verkehr zeitweise über die linke Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Da der Verletzte zur weiteren Behandlung in eine Klinik geflogen werden musste, wurde die Autobahn in beide Fahrtrichtungen mehrfach kurzfristig komplett gesperrt um die Landung des Rettungshubschraubers zu ermöglichen.

Ein weiterer Fahrzeugführer wurde glücklicherweise nur leicht und ein dritter gar nicht verletzt.

Der Unfallhergang und die Unfallursache sind noch unklar. Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein (Tel.: 07621 9800-0) hat die Ermittlungen übernommen.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es über Stunden auf der BAB A5 von Basel her und auf der BAB A 98 von Rheinfelden her zu kilometerlangen Rückstauungen.

FLZ/mt

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell