POL-MR: Beschädigte Autos in der Tiefgarage + Weißer Toyota Verso beschädigt + Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Beschädigte Autos in der Tiefgarage

In der Nacht zum Sonntag, 07. November, gegen 01.15 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung über ein beschädigtes Auto im Parkhaus Kahncenter in der Biegenstraße. Letztendlich stellte die Streife der Polizei in der Parkebene 2 weitere fünf beschädigte Autos fest. Es handelt sich ausnahmslos um hochwertige Autos. Die Beschädigungen sind unterschiedlicher Natur. Teilweise sind die Fahrzeuge verkratzt, teilweise waren Scheiben eingeschlagen. Aufgrund der gefundenen Scherben waren Bierflaschen und sogar ein altes Waschbecken die Tatmittel. Insgesamt richteten der oder die Täter, derzeit gibt es zu diesen keine Hinweise, einen Gesamtschaden in größerer fünfstelliger Höhe an. Wem ist von Samstag auf Sonntag in dem Parkhaus etwas aufgefallen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Bad Endbach - Weißer Toyota Verso beschädigt

Der vermutlich durch mutwilliges Handeln beschädigte weiße Toyota Verso parkte am rechten Rand der Landstraße. Die Beifahrerseite zeigte zum Gehweg. Am Sonntag, 07. November, stellte der Besitzer, der sein Auto seit Anfang Juli nicht mehr benutzt hatte, den Schaden in Höhe von vermutlich mehr als 1500 Euro fest. Die Beifahrertür war verkratzt, der rechte Kotflügel so eingedellt, dass es sogar am Spaltmaß zur A-Säule sichtbar war und es gab Lackschäden auf der Motorhaube. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Biedenkopf - Unfallflucht in der Obergasse - Roter Kombi beschädigt

Die Polizei Biedenkopf ermittelt nach einer Unfallflucht in der Obergasse, die sich zwischen 21 Uhr am Samstag und 13.30 Uhr am Sonntag 07. November ereignete. Betroffen ist ein roter Opel Insignia Kombi. Der Pkw parkte ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Der Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro ist am vorderen linken Kotflügel. Wie es zu der Kollision mit dem Opel kam, steht nicht fest. Möglich sind ein Touchieren beim Vorbeifahren oder auch eine Kollision bei einem Ein- oder Ausparkmanöver. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg - Flucht nach Parkplatzrempler beim Herkules - Grün/Gelbe Fremdfarbe

Die Polizei sucht einen seit Freitagnachmittag (05. November) frisch unfallbeschädigtes grün-gelbes Auto. An der Schadensstelle könnte schwarzer Fremdlack sein. Der schwarze VW Golf parkte zur Unfallzeit zwischen 14.20 und 15.13 Uhr auf dem Parkplatz des Herkulesmarktes in der Temmlerstraße neben dem Parkhaus auf den schräg angeordneten Parkplätzen mit der Front zum Strauchwerk. Der Schaden am Golf ist hinten links und beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Den Spuren nach passierte die Kollision bei einem Ein- oder Ausparkmanöver.

Marburg - Unfallflucht am Richtsberg

Nach einer Unfallflucht am Sonntag, 07. November, um kurz nach 08 Uhr, in der Straße Am Richtsberg sucht die Polizei nach Zeugen. Ein grauer VW Golf war von der Straße abgekommen, hatte ein geparktes Auto touchiert und prallte dann vehement gegen ein Einfahrtstor eines Anwesens. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in fünfstelliger Höhe. Der Fahrer des Autos flüchtete. Wem ist der Golf mit dem Marburger Kennzeichen eventuell durch die Fahrweise vorher aufgefallen und wer hat den Fahrer erkannt oder kann ihn beschreiben? Wer kann Angaben zum Fahrer des grauen VW Golf zur Unfallzeit machen? Nach den ersten Ermittlungen richtet sich der Verdacht gegen Mann, der nicht gleichzeitig der Halter des Autos ist. Wie er in den Besitz des Fahrzeugs kam, steht derzeit nicht fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat ein Rangiermanöver eines grüne-gelben Fahrzeugs beobachtet, bei dem es zur Kollision mi t dem schwarzen Golf gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

