POL-MR: Schlägerei vor der Diskothek - Polizei sucht Zeugen + Alkohol- und/oder Drogeneinfluss bei Fahrern

Stadtallendorf - Schlägerei vor der Diskothek - Polizei sucht Zeugen

Nach einer Schlägerei vor der Diskothek in der Schillerstraße sucht die Polizei nach wichtigen Zeugen, insbesondere nach drei Mädchen bzw. jungen Frauen. Die Auseinandersetzung war bereits am Samstag, 16. Oktober, zwischen 05 und 05.35 Uhr. Nach Angaben der beiden Opfer schlugen und traten mindestens fünf Personen auf sie ein. Vorausgegangen war eine kurze von der Gruppe provokante Konversation. Unmittelbar danach flogen zunächst die Fäuste. Schließlich trat man noch auf die am Boden liegenden Männer ein. Erst als die als wichtige Zeuginnen gesuchten drei Mädchen oder junge Frauen erschienen, verließ die Gruppe den Ort. Beide Opfer waren 25 Jahre alt. Einer erlitt eher leichter Verletzungen, der andere jedoch schwere Kopfverletzungen, die einen zunächst fünftägigen Krankenhausaufenthalt nach sich zogen. Von der schlagenden Gruppe liegen bislang nur von zwei Männern eher vage Beschreibungen vor. Eine fiel durch stark tätowierte Unterarme auf. Der Mann war etwa kleiner als 1,87 Zentimeter und von normaler, eher dünner Statur. Er sprach zwar Deutsch jedoch war ein möglicherweise russischer oder polnischer Akzent hörbar. Ein anderer hatte ein etwas kantiges Gesicht mit ausgeprägteren Wangenknochen. Er war zwischen 20 und 25 Jahre alt, größer als 1,87 Zentimeter und von eher bulligerer Statur. Er trug eine sackige schwarze Jacke. Wem ist in der Nacht zum Samstag in der Schillerstraße vor oder in der Diskothek eine Gruppe aufgefallen, in der sich Männer mit der vorgenannten Personenbeschreibung befanden, aufgefallen? Wer hat die Schlägerei eventuell noch bemerkt? Wer kann Angaben machen, die zur Identifizierung der gesuchten Männer beitragen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Landkreis - Alkohol- und/oder Drogeneinfluss bei Fahrern

Und wieder zog die Polizei diverse Fahrer aus dem Verkehr, weil sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen standen. Die Tatorte waren die B 62 bei Bürgeln, Stadtallendorf, Kirchhain, Weimar, Niederklein und Moischt.

Auf der B 62 bei Bürgeln reagierte der Drogentest eines 37 Jahre alten Autofahrers auf Cannabis. Die Kontrolle war Samstag, um 12.10 Uhr. Gegen 14.45 Uhr stoppte die Polizei auf der B 454 in Stadtallendor fein Auto und stellte fest, dass der 54 Jahre alte Fahrer keinen Führerschein hat und unter Alkoholeinfluss stand. Sein Alkotest zeigte 2,3 Promille an. Für einen 20-jährigen Mann endete die Autofahrt am Sonntag um 22 Uhr in Kirchhain, nachdem sein Drogentest positiv auf zwei Stoffe reagiert hatte. Eine Stunde später musste ein 43 Jahre alter Mann sein Auto in der Gemeinde Weimar stehen lassen, weil auch sein Drogentest einen Einfluss von Betäubungsmitteln zeigte. In der gleichen Nacht um 00.40 Uhr kontrollierte die Polizei in Niederklein ein Auto mit einer 49 Jahre alten Frau am Steuer. Ihr Führerschein war ihr bereits entzogen worden. Sie fuhr trotzdem und stand dabei auch noch unter dem Einfluss berauschender Mittel, laut Testergebnis Amphetamine. Am Montagmorgen, (08. November), um kurz nach 08 Uhr stellte sich heraus, dass der in Moischt kontrollierte Motorrollerfahrer unter Drogeneinfluss stand. Der Test reagierte auf THC, Kokain und Amphetamine. Er muss sich wegen weiterer Verstöße verantworten, denn er hatte keinen Führerschein, das Versicherungskennzeichen am Roller war gefälscht und das Zweirad gar nicht versichert. In diesem Fall stellte die Polizei den Roller sicher. In den anderen Fällen reichte die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels zur Verhinderung der Weiterfahrt. Alle Fahrer mussten mit zur Blutprobe. "Die Ergebnisse zeigen immer wieder die Notwendigkeit der Verkehrskontrollen. Die Polizei wird nicht müde und wird weiterhin für mehr Verkehrssicherheit kontrollieren!"

