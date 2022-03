Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Mercedes nach Diebstahl mit erheblichen Beschädigungen wieder aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Bramsche (ots)

Zwischen Freitagabend (23.30 Uhr) und Samstagmorgen (6.30 Uhr) hat ein Unbekannter in der Telemannstraße einen Mercedes vom Typ "GLK" gestohlen. Der Täter verschaffte sich zunächst in der Nähe der "Haydnstraße" Zutritt zu der Garage des Fahrzeugeigentümers. Mit dem originalen Schlüssel setzte sich der Autodieb anschließend hinter das Steuer des vor der Garage abgestellten SUV und entfernte sich in unbekannte Richtung. Der schwarze Wagen mit dem originalen Kennzeichen (OS-LN 6782) konnte schließlich am Samstagmorgen abgelegen in einem Waldgebiet (Bramscher Berg) in der Straße "Am Hasenkamp" wieder aufgefunden werden. Dabei wurde festgestellt, dass der Mercedes erhebliche Beschädigungen aufwies. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter vor Abstellen des Fahrzeuges einen Unfall verursacht haben könnte. Nun sucht die Polizei aus Bramsche Zeugen, die Hinweise zu der Tat, dem Täter oder einem vermeintlichen Unfall geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05461/915300 zu melden.

