Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Heringen (ots)

Am Samstag, den 08.01.2022 gegen 17:10 Uhr befuhr ein 21jähriger Mann aus Bebra mit seinem Seat Ibiza die L3255 aus Richtung Friedewald in Richtung Herfa. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve kam der Fahrer aufgrund verschmutzter Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den dortigen Hain. Hierbei überschlug sich der PKW und kam letztendlich auf der Beifahrerseite zum liegen. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und durch eine RTW-Besatzung an der Unfallstelle versorgt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3000EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell