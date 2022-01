Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Abkommen von Fahrbahn auf schnellglatter Fahrbahn

Am Samstag, dem 08.01.2022, befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines Pkw Audi gg. 03:50 Uhr die Kreisstraße 58 von Löschenrod kommend in Fahrtrichtung Kerzell.

Auf schneeglatter Fahrbahn kam das Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und streifte dabei einen Verkehrsmast. Hierdurch entstand am Audi Sachschaden in geschätzter Höhe von 7000,-EUR. Der Mast blieb unbeschädigt.

