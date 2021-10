Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Angriff mit Messer; Verkehrsunfälle, teils mit Verletzten; Brände; Pkw-Aufbruch; Raubdelikt

Reutlingen (ots)

-Betzingen (RT): Einbrecher unterwegs

In Büroräume in der Karl-Henschel-Straße ist am vergangenen Wochenende eingebrochen worden. Zwischen Freitag, elf Uhr, und Montag, 7.15 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt ins Innere des Gebäudes und durchsuchten Räume und Inventar. Zum Sachschaden und möglichen Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang mit weiteren Einbrüchen im Industriegebiet West am Wochenende. (sm)

Trochtelfingen (RT): Polizeieinsatz wegen Angriff mit Messer

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Montagabend in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Vorstadt gekommen. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll ein 67 Jahre alter Mann kurz vor 18.30 Uhr einen 28-Jährigen mit einem Messer bedroht und angegriffen haben. Der Jüngere erlitt hierbei leichte Verletzungen, eine ärztliche Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Der mutmaßliche Angreifer wurde in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik eingeliefert. Gegen ihn wird wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. (sm)

Metzingen (RT): Unfall beim Abbiegen

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag ist ein 13-jähriger Radfahrer verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war die 45-jährige Lenkerin eines Fiat Panda gegen 16 Uhr auf der Neugreuthstraße stadteinwärts unterwegs und wollte nach links in die Straße Am Korrenbach abbiegen. Dabei übersah sie das dort auf dem kombinierten Geh- und Radweg in gleicher Richtung fahrende Kind. Der Junge stieß mit seinem Mountainbike frontal gegen die Fahrertür des Fiat, wobei die Fensterscheibe zu Bruch ging und sich der 13-Jährige nach aktuellem Kenntnisstand leichte Verletzungen zuzog. Das Kind wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 1.000 Euro. (mr)

Metzingen (RT): Zu schnell unterwegs

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte nach ersten polizeilichen Erkenntnissen die Ursache für einen Unfall mit einem Leichtverletzten am Montagabend auf der L 380 gewesen sein. Ein 19-jähriger Lenker eines VW Golf fuhr gegen 21.15 Uhr auf der Landesstraße von Eningen kommend in Fahrtrichtung Glems, als er in einer engen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei krachte er gegen eine Böschung. Anschließend wurde der Pkw vom Hang abgewiesen und quer über die Fahrbahn geschleudert, ehe er schließlich mit einem Bauzaun auf der anderen Straßenseite kollidierte. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste, beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. (db)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Radfahrer angefahren

Zum Glück nur leicht verletzt wurde am Montagmorgen ein Fahrradfahrer, der in der Bahnhofstraße mit einem Pkw kollidierte. Eine 51-Jährige wollte gegen 8.20 Uhr mit ihrem Dacia vom Parkplatz in die Bahnhofstraße einfahren. Dabei übersah sie den 58 Jahre alten Radler, der auf dem Fußweg entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Bei der nachfolgenden Kollision wurde der Radfahrer leicht verletzt. Er konnte vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt werden, sodass ein Transport ins Krankenhaus nicht erforderlich war. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (db)

Deizisau (ES): Zu schnell und unter Drogen (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag auf der B 10 im Bereich der Ausfahrt Plochingen / Hafen ereignet hat, sucht das Polizeirevier Esslingen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein 21-Jähriger kurz vor neun Uhr mit seinem VW Transporter auf der Bundesstraße in Richtung Göppingen unterwegs, als er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und, seinen Angaben zufolge, gesundheitlicher Probleme zunächst nach links von der Fahrbahn abkam. Dort prallte er mit seinem Transporter in die Leitplanken, von denen er wieder auf die Fahrbahn abgewiesen wurde und ins Heck eines vorausfahrenden Citroen C2 eines 42-Jährigen prallte. Dieser drehte sich durch die Wucht des Aufpralls um 90 Grad und wurde gegen einen Renault Master eines 42-Jährigen gedrückt, der gerade auf eine rote Ampel am Ende der Ausfahrt zu rollte. Im weiteren Verlauf prallten der Citroen und der VW Transporter erneut in die Leitplanken, wo sich beide Fahrzeuge verkeilten und zum Stehen kamen. Der Fahrer des Citroen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme ergaben sich beim Unfallverursacher Anhaltspunkte, die auf den Konsum illegaler Drogen hindeuten. Er musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Am VW Transporter und am Citroen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Autos mussten nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden an allen drei Fahrzeugen und an den Leitplanken wird auf insgesamt knapp 15.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 beim Polizeirevier Esslingen zu melden. (cw)

Esslingen (ES): Beim Aussteigen gestürzt

Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes ist eine 59-Jährige am Montagnachmittag nach einem Sturz vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert worden. Die Frau wollte gegen 14.20 Uhr an der Haltestelle Pliensauturm in der Stadtmitte aus einem haltenden Linienbus aussteigen und kam hierbei zu Fall. Sie wurde vor Ort notärztlich erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Esslingen (ES): Parker aufgeschoben

Beim Rangieren hat ein Lasterfahrer am Dienstagmorgen in der Ritterstraße vier Pkw beschädigt. Gegen 7.15 Uhr blieb der Scania des 38-Jährigen zunächst an einem geparkten Toyota hängen und schob diesen sowie einen Citroen, einen Smart und einen VW aufeinander. Da alle Fahrzeuge zumindest bedingt fahrbereit blieben, konnte die verfahrene Situation nach und nach behoben werden. Der Gesamtschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge mit 10.000 Euro zu Buche schlagen. (mr)

Aichtal (ES): Einbruch in Aich

Die Abwesenheit der Bewohner hat sich in den vergangenen Tagen ein Einbrecher in Aich zu Nutze gemacht. In der Zeit zwischen Dienstag, 5.10.2021, und Montag, hebelte der noch unbekannte Täter die Terrassentür des Einfamilienhauses in der Haldenstraße auf und durchsuchte anschließend die Räume nach Wertvollem. Ob dabei etwas entwendet wurde steht noch nicht abschließend fest. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Reichenbach (ES): Radler bei Unfall verletzt

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Radfahrer ist es am Montagnachmittag in Reichenbach gekommen. Gegen 16.10 Uhr wollte eine 23-Jährige mit ihrem Suzuki von der Katharinenstraße nach rechts in die Stuttgarter Straße einbiegen und hielt hierzu an der Einmündung zunächst an. Beim Abbiegen übersah sie jedoch einen von rechts auf dem Gehweg heranfahrenden 62-Jährigen auf seinem Fahrrad, worauf es zum Zusammenstoß kam. Der Radler stürzte anschließend auf den Asphalt. Mit augenscheinlich leichten Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. (mr)

Nürtingen (ES): Brand in Gymnasium

Ein Brand hat am Montagnachmittag am Gymnasium in der Straße Am Lerchenberg für Aufregung gesorgt. Den aktuellen Ermittlungsergebnissen zufolge wurde in einer Toilette im Erdgeschoss des Gebäudes ein Handtuchhalter von einem Unbekannten offenbar in Brand gesetzt, worauf gegen 15.20 Uhr ein Brandmelder Alarm auslöste. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort war, dehnte sich der Brand auf den gesamten Toilettenbereich aus. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Gebäude aufgrund der starken Rauchentwicklung gründlich durchlüftet. Die Schüler und Lehrkräfte waren seitens der Schule bereits geordnet ins Freie gebracht worden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Sachschaden dürfte sich vorläufigen Schätzungen zufolge auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Der betroffene Gebäudeteil ist wohl bis auf Weiteres nicht nutzbar. Der Polizeiposten Nürtingen-Roßdorf hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Kirchheim (ES): Einbruch in Container

Ein Container auf einem Firmengelände in der Nürtinger Straße ist in der Nacht zum Dienstag von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit von 17.30 Uhr bis sechs Uhr gelangte der Täter in den Container und entwendete aus einer Geldkassette Bargeld. Der Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (sm)

Lenningen-Gutenberg (ES): Vandalen in Vereinsheim

In ein Vereinsheim im Gewann Tiefenthal ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Zwischen Freitag und Sonntag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt ins Innere des Gebäudes und beschädigten mutwillig Inventar. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Lenningen-Oberlenningen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Wernau (ES): Pkw aufgebrochen

Auf den Inhalt einer Tasche hatte es ein Unbekannter abgesehen, der von Montag auf Dienstag in der Hauptstraße ein Auto aufgebrochen hat. In der Zeit zwischen 16 Uhr und 6.15 Uhr gelangte der Täter ins Innere des geparkten Renault Twingo und stahl aus der auf dem Beifahrersitz liegenden Tasche eine geringe Menge Bargeld und persönliche Dokumente. (sm)

Tübingen (TÜ): Mit Fahrrad gestürzt

Eine 28-Jährige und ihr vierjähriges Kind sind am Dienstagmorgen in der Straße Am Keltengrab mit dem Fahrrad gestürzt. Die Frau, die ihr Kind in einer Sitzschale auf dem Gepäckträger ihres Fahrrades transportierte, kam gegen 8.40 Uhr alleinbeteiligt zu Fall. Das Kind, das sich bei dem Sturz den ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zugezogen hatte, wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (sm)

Tübingen (TÜ): Bargeld geraubt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des schweren Raubes ermittelt das Kriminalkommissariat Tübingen nach einem Vorfall, der sich am Montagabend im Anlagenpark ereignet hat. Ein 30-Jähriger hatte sich dort gegen 21.20 Uhr, im Bereich des Anlagensees aufgehalten, als er von fünf, ihm teils flüchtig bekannten Männern unvermittelt angegriffen wurde. Dabei sollen die Angreifer einen Holzstock eingesetzt und ihrem Opfer auch die Geldbörse geraubt haben, bevor sie zu Fuß in Richtung Europaplatz flüchteten. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ergebnislos. Der 30-Jährige musste nachfolgend vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung seiner Verletzungen in die Klinik gebracht werden. Das Kriminalkommissariat Tübingen geht ersten Täterhinweisen nach. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei nach einem silbernen oder weißen VW Golf mit ausländischem Kennzeichen, mit dem ein Teil der Angreifer geflüchtet sein könnte. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Tübingen, Telefon 07071/972-8660. (cw)

Geislingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag an der Einmündung K 7122 / L 415 ereignet hat. Ein 54-Jähriger war gegen 16.50 Uhr mit seinem Suzuki auf der Kreisstraße unterwegs und wollte an der Einmündung in die Landesstraße einfahren. Ohne anzuhalten fuhr er in die vorfahrtsberechtigte L 415 ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem aus Richtung Geislingen heranfahrenden VW Scirocco. Dessen 21 Jahre alter Fahrer konnte nicht mehr schnell genug reagieren und krachte nahezu ungebremst in die Seite des Suzuki. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der Suzuki nach links über die Gegenspur abgewiesen und überfuhr das Haltestellenschild der dortigen Bushaltestelle, bevor der Wagen in der angrenzenden Wiese zum Stehen kam. Der Unfallverursacher wurde bei der Kollision nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der VW-Fahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle ebenfalls zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der auf insgesamt etwa 25.000 Euro geschätzt wird. Neben dem Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und einem Notarzt war auch die Feuerwehr zur Reinigung der Fahrbahn von den Trümmerteilen mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. (cw)

Albstadt-Onstmettingen (ZAK): Fahrzeug in Brand geraten

Zum Brand eines Fahrzeugs mussten die Einsatzkräfte am Montagabend in die Rechbergstraße ausrücken. Gegen 20.10 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem dort der Brand eines VW Bus gemeldet worden war. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte der Fahrzeugeigentümer mit Unterstützung von Nachbarn bereits erste Löschversuche unternommen. Diese konnten von der Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort war, rasch beendet werden. Wie sich bei den ersten Ermittlungen herausstellte, dürfte unachtsam entsorgte und heiße Asche in einem Mülleimer brandursächlich gewesen sein. Diese hatte zunächst zum Brand der Mülltonne geführt, der auf zwei nebenstehende Müllbehälter und letztendlich auf den VW Bus übergegriffen hat. Verletzt wurde zum Glück niemand. Zu Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. (cw)

