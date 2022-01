Polizei Dortmund

POL-DO: Imbissbude in Dortmund Lindenhorst ausgebrannt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0006

Unbekannte Täter haben am vergangenen Sonntag (2.11.) eine Imbissbude in der Lindenhorster Straße in Dortmund in Brand gesetzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 35.000 Euro.

Gegen 23:30 Uhr fiel einem Streifenteam der Polizei eine Rauchwolke in der Lindenhorster Straße auf. Beim näheren Betrachten konnten diese feststellen, dass der zur Imbissbude umfunktionierte Container brannte. Die über die Einsatzleitstelle verständigte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Polizei und Feuerwehr sperrten die Lindenhorster Straße für die Dauer der Löschung.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat im Laufe des Sonntags verdächtige Personen im Bereich der Lindenhorster Straße und insbesondere der Imbissbude wahrgenommen?

Hinweise nimmt die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell