Polizei Dortmund

POL-DO: Einbruch am hellichten Tag in Lünen: Polizei Dortmund fahndet jetzt mit Foto nach dem mutmaßlichen Täter

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0005

Nach einem Einbruch in ein Haus an der Ottostraße in Lünen am 2. August 2021 sucht die Polizei Dortmund nun mit einem Bild nach dem mutmaßlichen Täter. Der unbekannte Mann brach über die Terrassentür in das Haus ein und entwendete verschiedene Gegenstände. Die Tat ereignete sich zwischen 11 und 14:50 Uhr. Aufgenommen wurde der Mann von einer Überwachungskamera in direkter Umgebung des Hauses.

Wer kennt den auf dem Foto abgebildeten Mann? Zeugen melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst der Polizei Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell