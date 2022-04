Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Ungewöhnlicher Parkplatzunfall in der Fuchsbreite

Bad Iburg (ots)

Vier beschädigte Fahrzeuge, eine beschädigte Fensterscheibe, ein beschädigter Baum und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstagmittag in Bad Iburg ereignete. Gegen 13 Uhr beabsichtigte ein 85-Jähriger mit seinem Audi A3 auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Fuchsbreite vorwärts in eine Parklücke einzuparken, als er vermutlich durch das Verwechseln des Gas- und Bremspedals die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Senior fuhr zunächst gegen einen zwischen zwei angrenzenden Parkreihen stehenden Baum, wodurch sein Fahrzeug umkippte und auf der Beifahrerseite zu liegen kam. Der angefahrene Baum knickte durch das Gewicht des Fahrzeugs um und beschädigte hierdurch drei gegenüber geparkte Autos. Ein Ast des Baumes wurde durch den Aufprall in eine Fensterscheibe einer angrenzenden Podologiepraxis geschleudert und beschädigt diese. Der Unfallversucher erlitt einen Schock und wurde zur Kontrolle mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi und ein weiteres Fahrzeug waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bisher unbekannt.

Eingesetzt waren neben einem Funkstreifenwagen des Polizeikommissariats Georgsmarienhütte ein Rettungswagen, ein Notarzt, Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Iburg, sowie zwei Abschleppfahrzeuge.

