Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Alkoholisierter Fahrradfahrer flüchtete nach Unfall

Vreden (ots)

Am Samstagabend befuhr ein 45 Jahre alter Pedelecfahrer aus Vreden den Radweg der B70 aus Richtung Lünten kommend in Richtung Vreden. Der Radweg ist für beide Richtungen freigegeben. Ihm kam ein anderer Pedelecfahrer entgegen, der plötzlich auf seine Fahrspur geriet. Es kam zum Zusammenstoß, in Folge dessen der andere Radfahrer, ein 52 Jahre alter Vredener, in den Straßengraben stürzte. Der 45-Jährige half dem Mann auf und wollte sich dann um die Schadensregulierung kümmern, da sein Pedelec beschädigt worden war. Der 52-Jährige stieg aber auf sein Pedelec und fuhr davon. Der 45 -Jährige verfolgte ihn und informierte die Polizei, so dass der 52-Jährige wenig später angehalten werden konnte. Der stark alkoholisierte Mann wies die Unfallflucht von sich, behauptete sogar teilweise, gar nicht gefahren zu sein. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt bestimmen zu können.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell