Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti

Weimar (ots)

Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand an der Fassade eines Hauses nahe der R.-Breitscheid-Straße. In augenscheinlich mehreren Etappen über den Februar hinweg haben sich Unbekannte mit Sprühlack an den Wänden des Hauses verewigt. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang keine.

