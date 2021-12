Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl

Rhein-Neckar-Kreis: "Blitzeinbruch" in Bekleidungsgeschäft - Polizei sucht Zeugen

Brühl / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Dienstagmorgen gegen 04:00 Uhr verschafften sich mehrere bislang unbekannte Personen Zutritt zu einem Bekleidungsgeschäft in der Albert-Bassermann-Straße, in dem sie mit Gullydeckeln die Schaufenster einwarfen. Die Streifen des Polizeireviers Mannheim-Neckarau, die nur wenige Minuten nach Alarmierung an dem Geschäft eintrafen, fanden nur noch das eingeworfene Schaufenster und drei Gullydeckel vor. Diese waren aus dem Bodenbelag des Parkplatzes vor dem Bekleidungsgeschäft herausgehoben worden. Die Unbekannten entwendeten hochwertige Kleidung im Gesamtwert von vermutlich mehreren tausend Euro. Aufgrund der Schwere eines einzelnen Gullydeckels und des insgesamt nur wenige Minuten andauernden Einbruches wird derzeit davon ausgegangen, dass mehrere Täter am Werk waren.

Der Polizeiposten Brühl hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich an die Rufnummer 06202 71282 zu wenden.

