Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Geschäft eingedrungen

Apolda (ots)

Im Zeitraum 26.02.2022, 07:00 Uhr bis 27.02.2022, 16:00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Geschäft in der Jägerstraße in Apolda ein. Sie hebelten ein Fenster auf, um in das Innere zu gelangen. Hier wurden diverse Waren in einer Transportkiste bereitgestellt, jedoch später nicht mitgenommen. Ob der oder die Täter bei der Tathandlung möglicherweise gestört wurden, ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

