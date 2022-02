Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rotlicht missachtet

Weimar (ots)

An der Kreuzung Stadtring / Abrahm-Lincoln-Straße kam es am frühen Sonntagnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Ford und einem Bus der Stadtlinie. Als die Ampel grün wurde, fuhr der Bus von der A.-Lincoln-Straße in den Kreuzungsbereich ein. Ein auf dem Stadtring fahrender 27-Jährige missachtete das für ihn geltende Rotlicht, so dass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Der Ford des Unfallverursachers war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück weder ein Fahrgast aus dem Bus noch die Mitfahrerin und deren einjähriges Kind in dem Ford. Ein Arzt musste dennoch konsultiert werden - der Unfallverursacher musste zur Blutentnahme, weil ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest positiv verlief.

