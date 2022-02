Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Geländer gefahren

Weimar (ots)

Aus Richtung Tiefurt kommend war am Sonntagmorgen eine 36-jährige Frau in ihrem Opel in der Eduard-Rosenthal-Straße unterwegs. In einem Moment der Unachtsamkeit kam die Frau zu weit nach links und kollidierte hier mit dem Zaun auf Höhe der ansässigen Kita. Sowohl an dem Zaun als auch an dem Wagen der Frau entstand Sachschaden. Damit sich an den scharfen Kanten des beschädigten Zaunes keiner verletzt, wurde die komplette Entfernung dessen veranlasst.

