Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Eisenberg noch einmal mehrere Pkw zerkratzt

Jena (ots)

Wie schon in der Nacht zuvor wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Eisenberg etliche Fahrzeuge zerkratzt. Mindestens acht im Bereich Hohe Straße geparkte Pkw trugen teils erhebliche Lackschäden davon. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat hat, informiert bitte die Polizei in Eisenberg oder Stadtroda.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell