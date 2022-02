Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vergesslichkeit kann teuer werden

Apolda (ots)

In Apolda, An der Goethebrücke kam es am 27.02.2022, gegen 17:15 Uhr zu einem Unfall, weil ein 19jähriger seinen Pkw VW hier abstellte, ohne diesen ausreichend gegen Wegrollen gesichert zu haben. Der Wagen machte sich schließlich selbstständig und rollte gegen ein Verkehrszeichen und einen Zaun. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 3.000 Euro benannt. Am Zaunsfeld und am Verkehrsschild entstand Schaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell