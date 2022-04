Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: 20-Jährige bei Unfall tödlich verletzt - Passat erfasste E-Scooter im Kreisverkehr

Dissen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen ereignete sich auf der Industriestraße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 20-Jährige ihr Leben verlor. Gegen 5.40 Uhr befuhr die Frau aus Dissen mit ihrem E-Scooter den Kreisverkehr Industriestraße/Versmolder Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde sie im Kreisverkehr von einem VW Passat erfasst und schwer verletzt. Für die junge Frau kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Die 38-jährige VW-Fahrerin war zuvor aus der Straße "Auf der Worth" gekommen und habe den Kreisverkehr in Richtung des Industriegebiets passieren wollen. Die Maßnahmen an der Unfallstelle dauern zu Stunde an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden beide Fahrzeuge beschlagnahmt. Der Kreisverkehr ist derzeit vollständig gesperrt. Neben Rettungskräften befand sich ein Seelsorger vor Ort. Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang dauern an.

