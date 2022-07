POL-RT: Verkehrsunfälle, Raub, Körperverletzungen, tätlicher Angriff, sexuelle Belästigung, Exhibitionist

Polizeipräsidium Reutlingen

Dettingen (RT): Hoher Schaden nach Auffahrunfall

Am Freitagnachmittag ist es gegen 15.45 Uhr auf der B28 zwischen Dettingen an der Erms und Bad Urach zu einem Auffahrunfall mit einer verletzten Person gekommen. Eine 21-jährige Skoda-Fahrerin musste auf Grund eines Rückstaus abbremsen, was ein 38-jähriger Fahrer eines Mazda zu spät bemerkte und auffuhr. Durch den Aufprall wurde der Skoda in den Grünstreifen geschoben und die Fahrerin leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die beiden Fahrzeuge, die nicht mehr fahrbereit waren, mussten durch Abschleppdienste versorgt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 28.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Metzingen (RT): Erhebliche Verkehrsbehinderungen nach Auffahrunfall

Auf der B 28 hat sich am Freitagabend nach dem Spurwechsel ein Auffahrunfall ereignet, bei dem ein 31-Jähriger leicht verletzt worden ist. Gegen 18.00 Uhr fuhr ein 26-jähriger BMW-Fahrer die B28 von Reutlingen kommend weiter in Richtung Bad Urach. Unmittelbar nach der Verkehrsteilung wechselte er auf die linke der drei Fahrspuren. Der ihm nachfolgende 31-jährige Fahrer eines Hyundai tat ihm dies gleich und fuhr auf den BMW auf. Nach dem Zusammenstoß geriet der Hyundai ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanken, wodurch sich der Fahrer leicht verletzte und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde. An seinem Hyundai entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro und musste abgeschleppt werden. Am BMW entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro. Während der Unfallaufnahme, der Bergungs- und Reinigungsarbeiten durch die Straßenmeisterei kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Plochingen (ES): Raub (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des Raubes ermittelt der Polizeiposten Plochingen nach einem Vorfall, der sich am Freitagnachmittag gegen 16.50 Uhr in der Urbanstraße an der Tiefgarage des Gymnasiums ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen wurde dort ein 13-Jähriger von einer ihm unbekannten mehrköpfigen Personengruppe angesprochen. Nachdem der 13-Jährige die Frage nach Bargeld verneinte, soll einer der Jugendlichen nach der Tasche des Geschädigten gegriffen und sich einen Geldschein herausgenommen haben. Ein zweiter Jugendlicher aus der Gruppe soll dem Geschädigten einen weiteren Geldschein gewaltsam abgenommen haben. Er wurde als etwa 185-190 cm groß, 16-17 Jahre alt, von schlanker Statur und mit lockigen längeren dunklen Haaren, die mit einem Stirnband nach hinten geschoben waren, beschrieben. Ferner war er mit einem gelben Shirt bekleidet. Der andere war etwa 165 cm groß und etwa 16 Jahre alt, von dicker Statur, hatte einen leichten Kinnbart und mittellange dunkle Haare, die zum Seitenscheitel gegelt waren. Er trug ein Barcelona-Fußballtrikot. Der 13-jährige Geschädigte blieb unverletzt und meldete den Vorfall erst später der Polizei. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Plochingen, Tel. 07153/3070, erbeten.

Owen (ES): Körperverletzungsdelikte, tätlicher Angriff und Beleidigung

Am Freitagnacht ist es gegen 00.50 Uhr bei einer Veranstaltung auf dem Sportplatzgelände zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Ein 24-Jähriger schlug einem 21-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Hierbei zog dieser sich eine Platzwunde über dem Auge zu. Er wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Beide Beteiligten standen erheblich unter Alkoholeinwirkung. Kurze Zeit später, gegen 01.00 Uhr, kam er zum weiteren Einsatz der Polizei auf dem Sportgelände, weil ein 17-Jähriger einen Bierkrug in eine Personengruppe geworfen hatte. Der Mann sollte durch die bereits anwesenden Beamten einer Kontrolle unterzogen werden, wogegen er sich wehrte indem er gegen die Beamten trat und um sich schlug. Hierbei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Aufgrund einer blutenden Wunde des Täters, welche er sich bereits vor dem Widerstand zugezogen hatte, wurde er dem Rettungsdienst zugeführt. Im Rettungswagen schlug und trat der stark alkoholisierte 17-Jährige erneut gegen die Beamten und gab nicht zitierfähige Worte von sich. Der Transport des Rettungsdienstes in ein Klinikum musste polizeilich begleitet werden. Der Angreifer muss sich nun für mehrere Straftaten verantworten.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Jugendliche belästigt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt gegen einen Unbekannten, der am Freitagnachmittag in Musberg eine Jugendliche belästigt hat. Die 17-Jährige war gegen 13.45 Uhr zu Fuß auf dem Unteraicher Weg, von Oberaichen in Richtung Musberg unterwegs, als ihr ein etwa 30-35 Jahre alter Mann entgegenlief. Ersten Erkenntnissen zufolge hob der Mann die 17-Jährige an den Schultern fest und küssste sie gegen ihren Willen. Nach der Gegenwehr flüchtete der Unbekannte in Richtung Oberaichen. Der Flüchtende wurde folgendermaßen beschrieben: Etwa 185 cm groß, schlank, schwarze kurze Haare, 3-Tage Bart, gebräunte Haut. Der Mann trug ein hellblaues T-Shirt, eine beige ¾-Cargo-Hose und dunkle Flip-Flops. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 0711/90377-0 erbeten.

Tübingen (TÜ): Exhibitionist an Baggersee (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Vornahme exhibitionistischer Handlungen ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen bislang unbekannten Mann, der sich am Freitagmittag in Hirschau am Baggersee selbst befriedigt haben soll. Zeugenangaben zufolge begab er sich, nachdem er in einer Bucht eine graue Schildmütze, eine leicht getönte Brille und eine schwarze Mund-Nasenbedeckung angezogen haben soll, in unmittelbare Nähe von Badegästen und onanierte. Er konnte bei der sofortigen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Er wurde als etwa 40-50 Jahre alt, über 180 cm groß und von schlanker Statur mit Bauch beschrieben. Bekleidet war er mit einem hellblauen T-Shirt und offenen Schuhen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07071/972-8660 erbeten.

