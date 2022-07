Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Körperverletzung, Brände, Widerstand, Randalierer, umfangreiche Suchmaßnahmen, Unfallflucht

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Pkw gegen Hauswand geprallt

Am frühen Sonntagmorgen ist es gegen 02.50 Uhr auf der Römerstraße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 29-jähriger Mann und seine 30-jährige Beifahrerin befuhren die Römerstraße aus Richtung Am Echazufer kommend in Richtung Stadtmitte. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der BMW M4 ins Schleudern und in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Der Sportwagen überfuhr zuerst den Bordstein und prallte dann gegen die Hauswand des dortigen Großmarktes. Durch den heftigen Aufprall wurde der Pkw von dort wieder zurück auf die Fahrbahn abgewiesen. Beide Fahrzeuginsassen wurden dabei schwer verletzt und mussten in eine Klinik verbracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 65.000 Euro geschätzt.

Zwiefalten (RT): Brand eines Reifen von einem Anhänger

Am Samstagnacht ist es gegen 22.45 Uhr in der Zwiefalter Steige zu einem Zwischenfall mit einem Fahrzeuggespann gekommen. Der 49-jährige Fahrer eines Daimler-Benz der G-Klasse befuhr die stark abfallende Gefällstrecke, als wenige hundert Meter vor dem Ortseingang Zwiefalten plötzlich die Bremsen an seinem Verkaufsanhänger blockierten. Um im Kurvenbereich keine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer zu bilden, zog er den Anhänger noch bis Zwiefalten. Dabei liefen die festsitzenden Bremsen jedoch so heiß, dass einer der Reifen Feuer fing. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften aus. Die Löscharbeiten brachten schnellen Erfolg, so dass lediglich ein Schaden von rund 300 Euro zu verzeichnen war.

Esslingen (ES): Randalierer beschädigen Bushaltestelle (Zeugenaufruf)

Bislang unbekannte Täter zerstörten am Samstag im Zeitraum zwischen 00.00 Uhr und 04.00 Uhr die Glasscheiben an einer Bushaltestelle sowie die Glasfassaden einer Werbetafel in der Mutzenreisstraße im Stadtteil Zollberg. Ob ein Zusammenhang mit den weiteren Sachbeschädigungen in jüngster Vergangenheit besteht, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu den Tätern machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/3990-330 mit dem Polizeirevier Esslingen in Verbindung zu setzen.

Baltmannsweiler (ES): Wasserpumpe führt zum Heckenbrand

Vermutlich eine überhitzte Wasserpumpe führte am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr zu einem Heckenbrand in der Mörikestraße. Die verständigte Feuerwehr löschte den Brand vollends ab, nachdem der Grundstücksbesitzer zusammen mit der Nachbarschaft bereits begonnen hatte, das Feuer einzudämmen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort.

Reichenbach (ES): Pkw contra Motorrad

Ein schwerverletzter Motorradfahrer und knapp 1.500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, welcher sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Kreisverkehr Stuttgarter Straße/Schillerstraße ereignet hat. Der 30-jährige Fahrer einer Triumph Speed Tripple fuhr kurz nach Mitternacht von der Ulmer Straße herkommend in den Kreisverkehr ein. Der 28-jährige Fahrer eines VW Golf übersah das Zweirad, als er wiederum von der Schillerstraße in den Kreisverkehr einfahren wollte. Der Motorradfahrer versuchte noch den Unfall zu vermeiden, kam dabei jedoch zu Sturz und prallte anschließend gegen den Pkw. Er musste anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden.

Unterensingen (ES): Brand eines Getreidefeldes

Am Samstag ist es gegen 13.00 Uhr zu einem Flächenbrand im Bereich zwischen der B 313 und dem Röhmsee gekommen. Verkehrsteilnehmer meldeten das Feuer über Notruf. Noch vor Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr eine Fläche von etwa 30 x 30 Meter eines Getreidefeldes gelöscht. Der entstandene Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern noch an. Die Feuerwehr befand sich mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort.

Großbettlingen (ES): Widerstand gegen Polizeibeamte

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es auf einem Fest bei den Tennisanlagen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Festteilnehmern gekommen. Kurz nach 23.00 Uhr wurden über Notruf mehrere Personen gemeldet, welche die Gäste angehen würden. Das Festgelände wurde umgehend mit starken Polizeikräften angefahren. Einer der Hauptaggressoren, ein 28-jähriger Mann, griff auch die Polizei an. Dieser musste in Gewahrsam genommen werden. Zwei Polizeibeamte wurden dabei leicht verletzt. Während die aufgeheizte Stimmung wieder beruhigt und die Personen getrennt wurden, nutzten bislang unbekannte Täter die Gelegenheit und entwendeten an einem Polizeifahrzeug ein Kennzeichen. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Kirchheim unter Teck (ES): Vorfahrt missachtet, Zweiradfahrer verletzt

Glücklicherweise nur leicht verletzt hat sich nach derzeitigem Stand ein Motorradfahrer, welcher mit seinem Leichtkraftrad am Samstagabend, gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße 297 im Ortsteil Lindorf unterwegs war. Der 19-Jährige wollte die Kreuzung von der Reudener Straße in die Ötlinger Straße passieren und wurde dabei von einer 67-jährigen Pkw-Lenkerin übersehen. Die Nissan-Fahrerin wollte ihrerseits ebenfalls geradeaus von der Oberboihinger Straße in die Zähringer Straße fahren. Der Zweiradfahrer kam durch die Kollision in der Kreuzungsmitte im weiteren Verlauf gegen den Bordstein und anschließend gegen eine Hauswand. Er zog sich leichte Verletzungen am Rücken und an den Beinen zu. Zur weiteren Untersuchung wurde er durch den Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik verbracht. Am Leichtkraftrad, sowie am Pkw entstanden Schäden in Höhe von mehreren tausend Euro. An der Hausfassade dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden sein.

Kirchheim unter Teck (ES): Familienvater im Bus angegriffen (Zeugenaufruf)

Gegen vier bislang noch unbekannte Jugendliche ermittelt das Polizeirevier Kirchheim unter Teck, nachdem diese einen 35-jährigen Mann im Bus Linie 161 in der Eichendorffstraße angriffen. Der Auseinandersetzung vorausgegangen war ein Streitgespräch, bei welchem der Geschädigte die jungen Männer aufforderte die Füße von den gegenüberliegenden Sitzen zu nehmen und so seiner Frau und seiner 8-jährigen Tochter einen Sitzplatz freizumachen. Die derzeit noch unbekannten Jugendlichen bedrohten den Geschädigten und attackierten ihn mit Schlägen und Tritten. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kirchheim unter Teck unter der Rufnummer 07021/501-0 zu melden.

Ostfildern (ES): Jugendliche stecken Mülleimer an Spielplatz in Brand (Zeugenaufruf)

Vermutlich drei Jugendliche steckten am Samstag gegen 17.15 Uhr auf einem Spielplatz im Ortsteil Nellingen, Bereich Achalm-/Lenaustraße einen Metallmülleimer in Brand. Als Zeugen auf die Jugendlichen aufmerksam wurden, entfernten sich zwei von diesen mit einem City-Roller und ein weiterer mit einem Fahrrad von der Örtlichkeit. Zum Ablöschen des Mülleimers war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort. Ob ein Sachschaden am Mülleimer entstanden ist, muss noch ermittelt werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Jugendlichen machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/7091-3 an das Polizeirevier Filderstadt zu wenden.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Nach Einbruch zwei Täter festgenommen

Am Sonntagmorgen, gegen 01.20 Uhr, überkletterte ein 36-Jähriger und ein 22-Jähriger den Zaun einer Entsorgungsstation im Ortsteil Stetten und gelangten so auf das Gelände. Dort nahmen diese beiden Personen mehrere Elektronikartikel an sich. Ein Bürger nahm den Schein von Taschenlampen wahr und verständigte sofort den Notruf. Beim Verlassen des Geländes konnten die beiden rumänischen Staatsbürger von den eingesetzten Streifenbesatzungen vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wurden diese wieder entlassen.

Filderstadt-Bernhausen (ES): Zweiradfahrer auf Ölspur gestürzt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Filderstadt sucht Zeugen, die Angaben über eine Ölspur und deren Verursacher machen können. Die Spur zog sich am Samstag von der B 27 Ausfahrt Filderstadt Ost weiter in die B 312 in Richtung Bernhausen. An der dortigen Kreuzung rutschte dann auch gegen 09.20 Uhr ein 22-jähriger Mann mit seinem Motorroller auf dem Öl aus und stürzte. Er selber zog sich leichte Verletzungen zu. An seinem Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise werden unter der Rufnummer: 0711/7091-3 entgegengenommen.

Tübingen (TÜ): Spaziergängerin auf der B27, Neckarbrücke

Umfangreiche Suchmaßnahmen sind die Folge eines Spaziergangs auf der Bundesstraße 27 über die Neckarbrücke. Am Sonntagmorgen, gegen 03.20 Uhr meldeten gleich mehrere Verkehrsteilnehmer eine weibliche Person, welche auf der Neckarbrücke zwischen Kirchentellinsfuhrt und Tübingen in Richtung Tübingen laufen würde. Eine sofortige Fahndung mit mehreren Streifen verlief negativ. Unter der Brücke feierten ca. 30 Personen, welche ebenfalls keine weiterführenden Angaben machen konnten. Da eine medizinische Notlage nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden die Suchmaßnahmen durch Kräfte der Feuerwehr und der DLRG unterstützt. Die Feuerwehr war mit 69 Einsatzkräften vor Ort, setzte mehrere Boote, sowie eine Drohne zur Überprüfung des Neckars ein. Die Polizei nahm einen Polizeihubschrauber zur Absuche der Freiflächen zur Hilfe. Die Frau konnte nicht mehr angetroffen werden.

Hechingen (ZAK): Unfallflucht ohne Einsicht

Gleich wegen mehrerer Straftaten ermittelt das Polizeirevier Hechingen gegen einen 21-jährigen Heranwachsenden, welcher nach einer Verkehrsunfallflucht ermittelt wurde und anschließend nochmals aus der Polizeikontrolle flüchtete. Ein Zeuge beobachtete den Beschuldigten, wie dieser mit seinem Mercedes am Sonntagmorgen gegen 00.50 Uhr auf einen geparkten Pkw auffuhr und anschließend seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Heranwachsende konnte im Rahmen der Fahndung, zusammen mit einer weiblichen Person, angetroffen und kontrolliert werden. Im Verlauf der Polizeikontrolle konnte festgestellt werden, dass der Beschuldigte deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Damit konfrontiert gab er zunächst falsche Personalien an und begann die Polizeibeamten mit nicht zitierfähigen Worten zu beleidigen. Die ebenfalls uneinsichtige 16-jährige Freundin des Unfallverursachers störte die Kontrolle, sodass der Unfallverursacher erneut flüchten konnte. Bei der anschließenden Verfolgung verletzte sich ein Polizeibeamter leicht. Die Höhe des durch den Unfall entstandenen Sachschadens kann derzeit ebenfalls noch nicht benannt werden.

