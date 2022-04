POL-HK: Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis vom 08. - 10.04.2022

Polizeiinspektion Heidekreis

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis vom 08. - 10.04.2022

Heidekreis

08.04.2022/Spind aufgebrochen, Fahrzeug gestohlen Soltau: Am Freitagabend, zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr hebelten Unbekannte im Umkleidebereich des Schwimmbads in der Soltau-Therme einen Spind auf und entnahmen einen Fahrzeug-Schlüssel. Mit dem Schlüssel begaben sie sich zum oberen Parkplatz und entwendeten das dazugehörige Fahrzeug, einen grauen Mercedes Multivan. Hinweise zum Geschehen, auf verdächtige Personen und den Verbleib des Fahrzeugs nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

09.04.2022/Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf der BAB 7, FR Hannover Schwarmstedt: Am Samstagmittag gegen 13:15 Uhr kam es auf der A 7 kurz hinter der Anschlussstelle Schwarmstedt auf kürzester Strecke zu insgesamt vier Auffahrunfällen im stockenden Verkehr. Bei einem der Unfälle waren sechs PKW sowie ein Krad beteiligt. Alle Fahrzeuge fuhren hintereinander, wobei der hinten fahrende PKW Daimler auf das Stauende auffuhr und die PKW ineinanderschob. Ein 35-jähriger BMW-Kradfahrer bemerkte das Szenario augenscheinlich zu spät und versuchte noch, auszuweichen. Dabei geriet er ins Schleudern und stürzte. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Von den weiteren Fahrzeuginsassen wurden weitere neun Personen leicht verletzt. Die BAB 7 wurde für knapp sechs Stunden voll gesperrt, sodass sich der Verkehr staute. Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr sowie ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

09.04.2022/Betrunken unterwegs

Bad Fallingbostel: Ein Verkehrsteilnehmer meldete am Samstagmorgen gegen 06:00 Uhr auf der A 7 einen in südlicher Richtung fahrenden PKW Audi mit "aggressiver" Fahrweise in Höhe der Anschlussstelle Seevetal-Ramelsloh. Als der PKW in Höhe der Anschlussstelle Bad Fallingbostel durch Polizeikräfte angehalten wurde, wurde der Grund für die Fahrweise schnell klar: Der 37-jährige Mann hatte Alkohol getrunken und sein Atemalkoholwert vor Ort lag bei fast 1,2 Promille. Die Folge sind eine Strafanzeige sowie eine Blutprobenentnahme. Der Mann wird ab sofort zu Fuß gehen müssen, denn der Führerschein blieb bei den Polizeibeamten.

10.04.2022/Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Dorfmark: Am Sonntagmorgen gegen 08:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hamburg kurz hinter der Ausfahrt Dorfmark. Hierbei fuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem PKW Volvo mit fast 180 km/h auf dem linken Fahrstreifen und drängelte die vor ihm fahrende Dame zur Seite, sodass diese auswich und mit einem PKW auf dem rechten Fahrstreifen kollidierte, der dann wiederum in die rechtsseitige Leitplanke einschlug. Der 27-jährige Mann hatte einen Atemalkoholwert von 1,8 Promille und auch ein Test auf einen möglichen Drogenkonsum verlief positiv. Die Folge für den Mann sind Strafanzeigen, Blutprobenentnahme sowie der Verlust des Führerscheins.

