Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wietzendorf: Trickdieb entwendet Geld aus Portmonee; Munster: Einbrecher stehlen Wechselgeld; Buchholz: Ohne Führerschein und unter Drogen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 07.04.2022 Nr. 1

05.04 / Trickdieb entwendet Geld aus Portmonee

Wietzendorf: Ein 84jähriger Wietzendorfer wurde am Dienstagvormittag Opfer eines Trickdiebes. Der Unbekannte sprach das Opfer zwischen 09.45 Uhr und 10.15 Uhr auf dem Gehweg der Straße Über der Brücke an und bat darum, ein Geldstück zum Telefonieren zu wechseln. Unbedarft gewährte das Opfer dem Täter, sich das Geld zum Wechseln aus dem Kleingeldfach zu nehmen. Der Täter entwendete unbemerkt Scheingeld im Wert von 40 Euro. Täterbeschreibung: männlich, ungefähr 180 cm groß, schlank, trug grauen langen Mantel. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Wietzendorf unter 05196/963760 entgegen.

06.04 / Einbrecher stehlen Wechselgeld

Munster: In der Zeit zwischen Dienstag, 16.30 Uhr und Mittwoch, 01.00 Uhr hebelten Unbekannte eine Tür eines Geschäfts an der Breloher Straße auf, gelangten in das Objekt und entwendeten etwa 100 Euro Wechselgeld. Hinweise zum Geschehen oder zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei Munster unter 05192/9600.

06.04 / Ohne Führerschein und unter Drogen

Buchholz: Polizeibeamte kontrollierten am Mittwochmorgen, gegen 09.00 Uhr auf dem Autohof in Buchholz den Fahrer eines Pkw. Dabei stellten sie fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem reagierte der Drogentest des 27-Jährigen positiv auf THC und Kokain. Im Fahrzeug des Mannes fanden die Beamten einen Grinder und stellten ihn sicher. Eine Blutprobe und die Einleitung mehrerer Verfahren war die Folge.

06.04 / Volltrunken Schlangenlinien gefahren

Alvern: 1,98 Promille zeigte das Testgerät der Polizei an, nachdem ein 28jähriger Transporterfahrer am Mittwochabend, gegen 21.20 Uhr auf der B 71 in Alvern gepustet hatte. Der Mann war Verkehrsteilnehmern aufgefallen, weil er sein Fahrzeug in Schlangenlinien führte und grundlos bremste. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen und stellten den Führerschein sicher.

07.04 / Hinweis auf betrunkenen Autofahrer

Munster: Polizeibeamte kontrollierten in der Nacht zu Donnerstag am Emminger Weg nach einem Zeugenhinweis einen 27jährigen Mann aus Munster. Der Mann wurde von mehreren Zeugen dabei beobachtet, wie er zuvor mit seinem Pkw fuhr. Einer der Zeugen nahm ihm den Fahrzeugschlüssel ab, sodass er bei Kontrolle der Polizei zu Fuß angetroffen wurde. Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinfluss und war nicht mehr in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

05.04 / Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Schneverdingen: Am vergangenen Dienstag, in der Zeit zwischen 17:00 und 17:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Famila Marktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Ein- bzw. Ausparken wurde dabei ein silberner Renault Kangoo beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell