Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Griff in die Kasse - Täter gefasst; Rethem: Fahrzeuge mit Bauwerkzeugen angegangen; Bad Fallingbostel: Zwei Leichtverletzte bei Brand

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 06.04.2022 Nr. 1

05.04 / Griff in die Kasse - Täter gefasst

Soltau: Die Polizei fasste am frühen Dienstagabend drei Männer im Soltauer Stadtgebiet, von denen mindestens zwei im Verdacht stehen, in einem Geschäft an der Lüneburger Straße einen versuchten Diebstahl begangen zu haben. Einer der beiden hatte die Kasse geöffnet und mehrere Hundert Euro Bargeld herausgenommen. Als er von einer Mitarbeiterin angesprochen wurde, ließ er das Geld fallen und flüchtete mit seinem Komplizen. Die Polizei fahndete nach den Tätern und nahm sie kurz darauf fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Einleitung eines Strafverfahrens wurden die Männer im Alter von 22, 31 und 42 Jahren wieder auf freien Fuß gesetzt.

05.04 / Fahrzeuge mit Bauwerkzeugen angegangen

Rethem: Am Dienstag, zwischen 10.00 Uhr und 13.50 Uhr entwendeten Unbekannte einen mit Bauwerkzeugen beladenen Kastenwagen der Marke Toyota, der an der Straße An der Worth abgestellt war und mit einem Kennzeichen aus Bremen versehen ist. Bei einem zweiten Fahrzeug, einem Mercedes Sprinter schlugen sie die Scheibe der Fahrertür ein und entwendeten die Werkzeuge aus dem Innenraum. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Rethem unter 05165/291340 entgegen.

06.04 / Zwei Leichtverletzte bei Brand

Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Mittwoch kam es am Uhlenweg aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand eines Holzschuppens. Das Feuer beschädigte drei Reihenhäuser, es kam zu Brandzehrungen. Die Bewohner aller Häuser wurden zunächst evakuiert. Zwei der Bewohner eines Nachbarhauses erlitten ein leichte Rauchgasvergiftung und kamen in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

05.04 / Auto mit Steinen beschädigt

Benefeld: In der Nacht zu Dienstag bewarfen Unbekannte einen parkenden Pkw mit Steinen und beschädigten ihn dabei an der Heckscheibe und -klappe. Das Fahrzeug war an der Straße Am Diekkamp abgestellt. Der Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bomlitz unter 05161/949630.

05.04 / Betrunken und ohne Führerschein geflüchtet - Festnahme

Böhme: Ein 24jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Nienburg kam am Dienstagabend, gegen 18.35 Uhr mit seinem Pkw auf der B209 in Fahrtrichtung Rethem in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum, gelangte er wieder auf die Straße und überschlug sich. Der leicht verletzte Mann flüchtete zu Fuß und konnte nach einem Zeugenhinweis - sich auf einem Feld versteckend - in Unfallnähe festgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Der Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurden Strafverfahren eingeleitet. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell