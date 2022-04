Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Autoscheibe eingeschlagen; Munster: Einbrecher unterwegs; Hodenhagen: GPS und Diesel gestohlen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 08.04.2022 Nr. 1

07.04 / Autoscheibe eingeschlagen

Soltau: Unbekannte schlugen in der Nacht zu Donnerstag die Seitenscheibe eines Pkw ein, der an der Straße Zu Meyers Föhr abgestellt. Aus dem Innenraum entwendeten sie eine Geldbörse sowie Bargeld aus der Mittelkonsole. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

07.04 / Einbrecher unterwegs

Munster: Unbekannte zerstörten in der Nacht zu Donnerstag die Tür eines Geschäfts am Emminger Weg ein und betraten das Objekt. Ob etwas entwendet wurde ist bisher nicht bekannt. An der Hindenburgallee warfen sie mit einem Gullydeckel die gläserne Eingangstür zur Sporthalle ein. Hier gelangten sie nicht ins Objekt. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Munster unter 05193/9600 entgegen.

07.04 / GPS und Diesel gestohlen

Hodenhagen: Unbekannte begaben sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 15.30 und Donnerstag, 07.00 Uhr auf eine umzäunte Baustelle im Neubaugebiet an der Straße Am Schmorsberg. Aus einem Bagger entwendeten sie eine hochwertige GPS-Anlage und circa 250 Liter Dieselkraftstoff sowie aus einem Radlader weitere 80 Liter. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Hodenhagen unter 05164/802550 entgegen.

