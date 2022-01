POL-WI-KvD: Zwei Jugendliche schwer verletzt+++Sicheres Wiesbaden+++Mülltonnenbrand+++Zwei E-Scooter entwendet+++

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

1. Zwei Jugendliche mit Messer verletzt, Wiesbaden, Bahnhofstraße / Geschwister-Stock-Platz, 07.01.2022, 23:00 Uhr

(cp)Freitagnacht wurden in der Bahnhofstraße zwei junge Männer von Unbekannten geschlagen und mit einem Messer verletzt. Die Täter konnten flüchten.

Die beiden Siebzehnjährigen waren zusammen mit mehreren Freunden zu Fuß in der Bahnhofstraße unterwegs. In Höhe des Geschwister-Stock-Platzes kamen ihnen gegen 23:00 Uhr drei junge unbekannte Männer entgegen und die Gruppen gerieten aus unbekannten Grund in Streit. In der Folge kam es im Bereich der dortigen Bushaltestelle zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf die beiden Schnittverletzungen davontrugen, die vermutlich mit einem Messer zugefügt wurden. Wer aus der Dreiergruppe diese Verletzungen verursachte, kann nicht gesagt werden. Durch die Polizei erfolgten sofortige Fahndungsmaßnahmen, bei denen jedoch kein Tatverdächtiger mehr angetroffen werden konnte. Zwei der Angreifer sollen circa siebzehn Jahre alt gewesen sein. Einer von ihnen sei ca. 170 cm groß, habe hellbraune, lockige und kinnlange Haare und sei mit einer weiß-roten Sportjacke bekleidet gewesen. Der andere sei von schmaler Statur gewesen, habe seitlich kurzrasierte schwarze Haare gehabt und eine blaue Jacke getragen. Der Dritte Täter sei mit 17 bis 20 Jahren eventuell etwas älter gewesen und habe eine olivgrüne Jacke getragen. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0611 / 3450 bei der Polizei zu melden.

2. Gemeinsame Kontrollen - Sicheres Wiesbaden - Stadtpolizei und Landespolizei, Wiesbaden, Stadtgebiet, 07.01.2021 19:00 Uhr - 08.01.2022 03:30 Uhr

(Pk) In der Nacht von Freitag auf Samstag führte die Landespolizei gemeinsam mit der Stadtpolizei im gesamten Stadtgebiet Wiesbaden Kontrollen im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Wiesbaden" durch. Die Kontrollschwerpunkte lagen im Bereich der Innenstadt und der angrenzenden Parkanlagen, sowie dem Bahnhof und den Reisinger Anlagen. Insgesamt wurden im Rahmen der Kontrollmaßnahmen 40 Personen kontrolliert, wobei ein Einhandmesser sichergestellt werden konnte. Auch in Zukunft werden die Landespolizei und die Stadtpolizei im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Wiesbaden" eng miteinander zusammenarbeiten und mit hoher Präsenz in der Stadt Wiesbaden anwesend sein.

3. Mülltonnenbrand, Wiesbaden, Aschenbrödelweg, Samstag, 08.01.2022, 13:30 Uhr

(ds)Am Samstagmittag kam es im Aschenbrödelweg zu einem Mülltonnenbrand. Eine aufmerksame Autofahrerin beobachtete gegen 13:30 Uhr die brennende Mülltonne, die unter einem Carport stand. Die Hausbewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend. Sie verständigte daraufhin die Feuerwehr, die das Feuer löschen konnte. Durch den Brand wurden zwei weitere Mülltonnen und das Dach des Carports beschädigt. Zudem wurde die Hausfassade durch Ruß in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist bisher ungeklärt. Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 zu melden.

4. Zwei E-Scooter entwendet, Wiesbaden, Yorckstraße und Fontanestraße Freitag, 07.01.2022, zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr und Samstag, 08.01.2022 bis Sonntag 09.01.2022 zwischen 22:30 h und 10:30 h

(Fu)Unbekannte Täter haben am Freitagmorgen aus dem Hinterhof der Yorckstraße einen schwarzen E-Scooter der Marke Ninebot im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen.

Ein zweiter schwerer Diebstahl eines Elektrokleinstfahrzeugs ereignete sich in der Fontanestraße in Wiesbaden. Der Dieb überwand auf unbekannte Art und Weise die Sicherung des E-Scooters, Marke Xiaomi, im Wert von 415 Euro und entwendete sowohl das Fahrradschloss, als auch den E-Scooter. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

