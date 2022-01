Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Einbruch in Wohnhaus+++

Wiesbaden (ots)

Einbruch in Wohnhaus,

Wiesbaden, Kapellenstraße, Freitag, 31.12.2021, 19:50 Uhr bis Samstag, 01.01.22022, 07:30 Uhr

(schü)Bislang unbekannte Täter brachen in der Silvesternacht in ein Wohnhaus in der Kapellenstraße ein. Mittels eines unbekannten Werkzeugs hebelten die Einbrecher eine Terrassentür auf und durchsuchten im Anschluss mehrere Schränke in der Wohnung. Aus der Wohnung entwendeten die Täter nach bisherigem Kenntnisstand Schmuck und Elektroartikel. Bisher liegen keine Täterhinweise vor. Mitbürger, die Hinweise zu dem Geschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Wiesbaden unter der (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell