POL-WI-KvD: Festnahme von Autoaufbrechern+++Fußgängerin verletzt+++Unfallflucht mit gestohlenem Auto+++Streit unter Verkehrsteilnehmern eskaliert+++mehrere Wohnungseinbrüche

1. Drei Festnahmen nach Diebstahl aus mehreren Autos, Wiesbaden, Nordost, Richard-Wagner-Straße, Samstag, 25.12.2021, 02:54 Uhr

(Fu)In der Nacht zum Samstag haben drei Autoaufbrecher insgesamt sieben geparkte Fahrzeuge angegangen. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu den Fahrzeuginnenräumen und ließen hieraus unter anderem ein Computergerät und ein Taschenmesser mitgehen. Die Tat wurde durch einen aufmerksamen Bürger beobachtet, welcher umgehend die Polizei verständigte. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die drei Täter nach kurzer Nacheile gestellt und festgenommen werden. Zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen wurden die Drei zum 1. Polizeirevier in Wiesbaden verbracht. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich beim Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Fußgängerin bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht Wiesbaden, Adelheidstraße / Bahnhofstraße, Donnerstag, 23.12.2021, 17:00 Uhr

(ds)Am Donnerstagnachmittag wurde eine Fußgängerin bei einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer verletzt. Der unbekannte Radfahrer befuhr gegen 17.00 Uhr die Adelheidstraße in Richtung Bahnhofstraße. Hier stieß er mit einer Fußgängerin zusammen, die auf dem Gehweg der Bahnhofstraße in Richtung Rheinstraße lief. Die 77-jährige Frau fiel durch den Zusammenstoß zu Boden und verletzte sich leicht. Zwei bisher unbekannte Frauen halfen der Seniorin auf. Als die 77-Jährige den Ausweis des Radfahrers sehen wollte, ergriff dieser sein Rad und flüchtete in Richtung Rheinstraße. Der Radfahrer soll ca. 25 bis 30 Jahre alt und 180 cm groß gewesen sein. Er trug eine Kopfbedeckung, eine dunkle Jacke, Bluejeans und schwarze Schuhe. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein Mountainbike mit türkisfarbenen Schriftzug der Marke Cube gehandelt haben. Die Polizei sucht nun nach den beiden Zeuginnen, die der Frau zur Hilfe kamen. Diese werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Polizei Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611- 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Unfallflucht mit gestohlenem Auto, Wiesbaden-Biebrich, Glarusstraße, Freitag, 24.12.2021, 03:00 Uhr

(ds)In der Nacht zum Freitag kam es in Wiesbaden-Biebrich zu einem Alleinunfall mit einem gestohlenen Pkw. Der Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Unfallfahrer befuhr gegen 03.00 Uhr die Glarusstraße aus Richtung Rheingaustraße kommend in Richtung Breslauer Straße. In einer Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen eine Mauer und im weiteren Verlauf gegen zwei Laternen, wo das Fahrzeug stark beschädigt stehen blieb. Der Fahrzeugführer flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Rheingaustraße. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass das Fahrzeug, ein schwarzer Opel Mokka, gestohlen gemeldet war. Der Pkw wurde sichergestellt. Bei dem Fahrer soll es sich um eine männliche Person gehandelt haben, die dunkel gekleidet war und weiße Turnschuhe trug. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Polizei Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611- 345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Streit unter Verkehrsteilnehmern eskaliert, Wiesbaden, Goerdelerstraße Freitag, 24.12.2021, 14:45 Uhr

(ds) Am Freitagnachmittag eskalierte ein Streit unter Verkehrsteilnehmern zu einer wechselseitigen Körperverletzung und Bedrohung. Nachdem der Fahrer eines schwarzen Range Rovers vermeintlich mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Goerdelerstraße gefahren sein soll, tat der Fahrer eines VW Golf durch Hupen seinen Unmut darüber kund. Anschließend hielten beide Fahrzeuge an und die Fahrzeugführer stiegen aus ihren Fahrzeugen aus. Es entwickelte sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung in deren Verlauf der 41-jährige Fahrer des Golfs seinem 29-jährigem Gegenüber mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Der 29-Jährige nahm daraufhin ein Klappmesser aus seiner Hosentasche und bedrohte den 41-Jährigen, der die Flucht ergriff, um sich vor dem Angreifer in Sicherheit zu bringen. Der Fahrer des Range Rovers nahm daraufhin den noch im Auto befindlichen Schlüssel für den VW Golf an sich und entfernte sich mit seinem Fahrzeug vom Tatort. Im Verlaufe der Anzeigenaufnahme kam der beschuldigte Fahrer in Tatortnähe zurück und wurde festgenommen. Wegen einer Verletzung durch den Schlag ins Gesicht wurde der Beschuldigte schließlich zur Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Das 3. Polizeirevier Wiesbaden hat nun ein Ermittlungsverfahren gegen beide Beteiligte eingeleitet.

5. Mehrere Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet, Wiesbaden, Hohenlohestraße, Pfahlerstraße, Flotowstraße, Platanenstraße, Donnerstag, 23.12.2021, 19:00 Uhr bis Samstag 25.12.2021, 00:50 Uhr

(ds)Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagnacht kam es im Stadtgebiet Wiesbaden zu mehreren Wohnungseinbrüchen.

Unbekannte Täter hebelten im Zeitraum von Donnerstagabend 19.00 Uhr bis zum Freitagabend 19.00 Uhr die Hauseingangstür eines Anwesens in der Hohenlohestraße auf. Im Haus wurden in mehreren Räumen Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Die Täter verließen das Haus unerkannt. Über das entwendete Diebesgut liegen noch keine Informationen vor.

In der Nacht zum Freitag drangen Einbrecher im Zeitraum von 02:00 Uhr bis 04:00 Uhr in ein Haus in der Pfahlerstraße ein. Hier gelangten die Täter durch Aufhebeln der rückwertigen Terrassentür in das Objekt. Der gesamte Wohnbereich wurde hier nach Wertgegenständen durchsucht und schließlich aus dem Schlafzimmer Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet.

Am Freitagmorgen gelangten unbekannte Täter zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr durch Aufhebeln der Wohnungstür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Flotowstraße. In der Wohnung wurden Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Die Täter verließen die Wohnung unentdeckt, jedoch ohne bekanntes Stehlgut.

Im Zeitraum von Freitag 13.00 Uhr bis zum Samstag 00.45 Uhr wurde eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Platanenstraße von Einbrechern aufgesucht. Auch hier wurde die Wohnungstür aufgehebelt. Aus der Wohnung wurden ein i-Pad und Bargeld entwendet. Die Einbrecher konnten das Haus wieder unerkannt verlassen.

Die Kriminalpolizei Wiesbaden hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 zu melden.

