POL-HK: Die Motorradsaison hat begonnen

Polizeiinspektion Heidekreis

Heidekreis (ots)

Die Motorradsaison hat begonnen

Damit der Fahrspaß nicht bei einer Ausfahrt endet: Dein Tempo...dein Leben!

Die ersten warmen Tage des Jahres hat es schon gegeben, viele Motorradfahrer und -fahrerinnen haben ihre Maschinen bereits aus der Garage geholt und die ersten Fahrten genossen. Leider kommt es immer wieder zu schweren Unfällen mit Beteiligung von Motorradfahrenden. Im Heidekreis waren zwar etwas weniger Unfälle zu verzeichnen, dafür stieg aber die Zahl der getöteten und leicht verletzen Motorradfahrer/-fahrerinnen an. Motorradfahrende haben ein viermal so hohes Unfall- und Verletzungsrisiko wie Pkw -Fahrer. Insbesondere auf Landstraßen ist das Risiko durch einen Unfall schwer verletzt oder sogar getötet zu werden am höchsten. Nicht angepasste Geschwindigkeit ist bei Alleinunfällen die häufigste Ursache. Die Verkehrssicherheitskampagne "Sichere Landstraßen- Mein Tempo ...mein Leben!" will hier in diesem Jahr auch insbesondere die Biker ansprechen.

Damit es für sie unfallfrei durch die Saison geht, gibt der Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Heidekreis, Frank Rohleder hier einige Tipps:

- Manche Biker sind durch die Winterpause von ihrem Motorrad entwöhnt. Sie sollten sich Zeit nehmen und sich langsam wieder an die Sitzbank und das Handling der Maschine gewöhnen. Dazu eignet sich hervorragend ein Fahrsicherheitstraining.

- Checken sie ihr Zweirad auf Verkehrssicherheit nachdem es aus dem Winterschlaf erweckt wurde. Vor dem ersten Start sollte das Motorrad technisch in allen Bereichen überprüft und erkannte Mängel beseitigt werden.

- Das Motorrad als einspuriges Fahrzeug wird durch die fehlende Breite nicht selten übersehen, so dass zu der vorgeschriebenen Beleuchtung auch unbedingt auf helle, erkennbare oder besser reflektierende Funktionskleidung geachtet werden sollte.

- Gegenüber den vierrädrigen Verkehrsteilnehmern fehlt Motorradfahrern die Knautschzone. Sie müssen doppelt aufmerksam sein und für sich und die anderen Verkehrsteilnehmer mitdenken. Gerade zu Saisonbeginn rechnen viele Autofahrer nicht mit Motorradfahrern.

- Dass zu dem Helm auch eine komplette Schutzkleidung mit Protektoren gehört, ist für viele schon klar, jedoch sei auch den letzten Motorradfreunden ans Herz gelegt, dass die geeignete Ausrüstung das eigene Leben schützen kann.

- Auch mit gut sichtbarer Kleidung sorgen sie dafür, dass andere sie früh genug erkennen.

- Überholmanöver aus dem sogenannten toten Winkel lassen sich vermeiden, wenn der Vorgang rechtzeitig, mit dem notwendigen Abstand zum Vorausfahrenden, eingeleitet wird.

- Passen Sie Ihr Fahrverhalten den Straßen- und Witterungsverhältnissen und vor allem Ihrem eigenen Können an.

- Alkohol und Drogen im Straßenverkehr verbieten sich für jeden Fahrzeugführer. Nicht nur die zu erwartenden rechtlichen Konsequenzen können den Fahrspaß vorzeitig beenden. Ein Unfall wäre noch schlimmer und hätte unter Umständen fatale Folgen.

Der Appell richtet sich dabei ebenso an die Autofahrer. Fahren sie aufmerksam und rücksichtsvoll. Durch die schmale Silhouette werden Motorradfahrer oftmals übersehen und deren Geschwindigkeit unterschätzt. Blicken sie beim Abbiegen oder Überholen nicht nur in den Außenspiegel, sondern auch über die Schulter. Bei einem guten Miteinander und gegenseitiger Rücksichtnahme kommen alle sicher ans Ziel. Informationsmaterial erhalten sie beim Präventionsteam der Polizeiinspektion Heidekreis unter 05191/9380-109.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell