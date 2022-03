Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Lebensälterer Kaarster betrogen - Zeugen gesucht

Kaarst (ots)

Am Freitag (11.03.), zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr, erhielt ein Kaarster Senior einen Anruf von mutmaßlichen Betrügern, die ihm mitteilten, die Tochter habe einen Unfall verursacht und nun sei eine Kaution fällig. Der Kaarster war in Sorge und somit auch bereit, den geforderten hohen Bargeldbetrag bei seiner Bank abzuheben. Diesen übergab er auf einem Parkplatz an der Neusser Straße an einen ihn unbekannten Mann.

Erst im Nachhinein fiel der Betrug auf. Der Senior erstatte Anzeige bei der Polizei.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer die Übergabe an der Neusser Straße beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Betrüger versuchen immer wieder, mit Schockanrufen an das Geld und die Wertgegenstände ihrer Opfer zu gelangen. Wer unter Druck gesetzt wird, denkt vielleicht nicht gleich darüber nach, ob ein Anliegen überhaupt berechtigt sein könnte. Bitte beachten Sie: Auch wenn vermeintliche Amtsträger Sie anrufen und plötzlich und sehr eilig zum Beispiel hohe Bargeldsummen von Ihnen fordern, dürfen Sie misstrauisch sein und sich nach der Rechtmäßigkeit des Anrufs erkundigen. Legen Sie auf, rufen Sie die entsprechende Stelle selbst an (suchen Sie die Nummer dazu selbst heraus!) oder erkundigen Sie sich bei Ihren Angehörigen, ob die Ihnen erzählte Geschichte so zutreffend ist. Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt oder Sie Opfer eines Betruges geworden sind, entweder über 02131 300-0 oder über den Notruf 110. Präventionstipps finden Sie auf der Internetseite der Polizei im Rhein-Kreis Neuss (https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell